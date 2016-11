Rottenburg Liebevolles, Ideenreiches – und ausgesprochene Raritäten

Der Saal war stimmungsvoll beleuchtet und brachte die vielen dekorativen Ausstellungsgegenstände zum glänzen. Insgesamt 17 Aussteller, allesamt Hobbykünstler waren bereits seit dem Sommer dabei, ihre Ideen zu verwirklichen. Keiner bietet das Gleiche an, Jürgen Kowalski von der Narrenzunft legt darauf großen Wert. Dass der Markt für die Künstler interessant ist, liegt auch daran, dass die Narrenzunft die Stände auf- und abbaut, "man muss sich bei Zeiten um einen Platz kümmern", so eine Ausstellerin. "Wie würde der teilweise filigrane Weihnachtsschmuck aussehen, wenn das Wetter nicht mitspielt, man in der Kälte sitzt und die Leute möglicherweise mit dem Regenschirm am Stand stehen?" Eine Horrorvorstellung.

Für einige ist es fast ein Jubiläum. Wolfgang Binder aus Hirschau ist seit 23 Jahren dabei. Seine Passion sind Laubsägearbeiten, an denen er das ganze Jahr über tüftelt und feilt. Strahlend erzählt er: "Wenn man die Zeit berechnen würde, wären die Arbeiten unbezahlbar. Wenn aber so ein Schmuckstück wie zum Beispiel eine komplette Krippe mit einer netten Familie nach Hause geht, freue ich mich richtig." Vielseitig und fantasievoll waren – wie immer – die Angebote. Neben Schmuckstücken gab es Honig, Kerzen, Holzarbeiten, Süßigkeiten, Zeichnungen und Grafiken, Socken, Gestricktes und Gewobenes, Spielzeug, aber natürlich standen Weihnachtsdekorationen im Fokus.

Meta Brunnenmiller bot neben viel dekorativem Schmuck in diesem Jahr Gesangbuchsterne an – eine Rarität. Das Papier stammt aus einem uralten Gesangbuch, der Erlös kommt krebskranken Kindern zugute.