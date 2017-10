Rottenburg Leichtverletzte und hoher Schaden

Ein 60 Jahre alter Lenker eines Audi Q3 bemerkte gegen 16.40 Uhr auf seiner Fahrt in Richtung Rottenburg zu spät, dass der Verkehr auf Höhe einer Gärtnerei aufgrund eines nach links abbiegenden, nicht näher bekannten Fahrzeuges angehalten hatte. Zwei dem Abbieger nachfolgende Pkws konnten gerade noch rechtzeitig anhalten. Dem 60-Jährigen reichte es aber nicht mehr.

Zwei Totalschäden

Er krachte mit großer Wucht auf den Sharan einer 51-Jährigen und schob diesen noch auf den Passat eines 37-Jährigen. Der Aufprall war so stark, dass sowohl am Audi als auch dem Sharan wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Audi-Lenker und seine gleichaltrige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Sharan-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Blessuren, wollte sich aber bei Bedarf selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden total beschädigten Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen.