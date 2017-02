Rottenburg Leerstände sollen gemanagt werden

In die Räume des "Trüffelchen" wird das gegenüberliegende Früchtehaus von Hamza und Döndü Gedik einziehen und so seine Ladenfläche erweitern. Wer in die alten Räume des Früchtehauses einzieht, ist bislang unklar.

Um das Maß voll zu machen, sei noch am Rande erwähnt, dass Juwelier Schäfer seine Pforten geschlossen hat.

Baubürgermeister Thomas Weigel berichtet, dass hier ein neuer Juwelier einziehen wird. So viele Ladenschließungen ließen jetzt auch die Stadt aufmerken. Vielleicht muss diese sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass sie zu spät reagiert. Denn schon seit Jahren gehen auch alteingesessene Läden in Rottenburg kaputt.

Die Stadt will nun mit einem Leerstandsmanager reagieren. Die Stelle ist im Haushalt 2017 finanziert. Auch versucht die WTG, mit dem Konzept eines Kaufhauses Innenstadt den Einzelhandel in der Stadt zu stärken. Und auch die Kauflust soll geweckt werden, etwa mit Veranstaltungen wie dem Gauklerfest oder dem Goldenen Oktober.

Doch dass dies nicht reicht, ist klar. Daher will die Stadt nun ein neues Lichtkonzept für die Abendstunden in Rottenburg umsetzen. In den kommenden Wochen sollen die Lichtmasten ausgetauscht oder neu aufgestellt werden, so Weigel.

Ein Novum sei auch der Plan, mehrere Geschäfte miteinander zu einer kleinen Einkaufspassage zu verbinden. "Dies gibt es in anderen Städten bereits, für Rottenburg ist der Plan aber neu", erklärt Bürgermeister Thomas Weigel.

Viel Hoffnung setzt er auch in die neue Mitarbeiterin und Geschäftsführerin der WTG, die auch vom HGV bereits mit Spannung erwartet wird. Carmen Gsell löst zum 1. April Elke Spielvogel ab. Elke Spielvogel etwa schob den Internethandel für Rottenburg an, bei dem Rottenburger Geschäfte ihre Waren auch im Internet anbieten und sogar nach Hause liefern.

Weigel meint, dass die Konkurrenz für den Rottenburger Einzelhandel nicht aus den umliegenden Städten Nagold, Tübingen oder Horb kommt, sondern aus dem Internet. Positiv kann auch die Vielfalt der Geschäfte sein. Ein Pfund, mit dem sich nun nach Herzenslust wuchern lässt.