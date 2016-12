Rottenburg Leben und Verwesung

Vera Mercer wurde 1936 in Berlin als Vera Mertz geboten, lebt und arbeitet in Omaha und Paris. Sie war verheiratet mit dem Künstler Daniel Spoerri, der ihr die erste Kamera schenkte. In den Sechzigern porträtierte sie Künstler der Avantgarde wie Tinguely, Duchamp, Warhol oder Samuel Beckett. Heute fotografiert Vera Mercer Stillleben. Ihre inszenierten, aufwendig komponierten Arrangements zeigen Gemüse, Früchte, frisch erlegtes Wild, Rinder- und Schweineköpfe, Fische, sorgsam präsentiert vor edler Kulisse aus altem Silber, Glas, Stoffen und kostbarem Porzellan. Vera Mercer fotografiert teils analog, teils digital, bearbeitet die Motive am Computer, montiert zusätzliche Elemente und verfremdet die Farben.

Die Ausstellung zeigt großformatige Bilder, die zwischen Schönheit und Schrecken, Licht und Schatten, Leben und Verwesung anziehend und verstörend wirken.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.