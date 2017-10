Rottenburg Kulturnacht lockt mit Musik und Kunst

In der ganzen Stadt ist viel geboten – etwa in der neuen Stadtbibliothek, im Dom oder in den Museen sowie in der Volkshochschule. 30 Veranstalter sind mit im Boot, deren Theateraufführungen, Konzerte oder Ausstellungen mit dem Kulturnacht-Keyholder besucht werden können. Dieser ist für 12 Euro am Samstag zu erwerben, es gibt ihn aber auch im Vorverkauf. Ein Flyer mit allen Angeboten liegt im Rathausfoyer und im Kulturamt Alte Welt aus.

Doch es gibt einige Änderungen. So fällt das "Zwiegespräch in Zelle 3" im Amannhof aus. Im Café Amadeus spielt ab 19 Uhr die Band "Treat me like a dog". Im Ehgner Eck geht es bereits früher los, hier verzaubert Andy Buchmann das Publikum bereits ab 20.30 Uhr. Eine Besonderheit ist die Führung im Gaisholzturm, hier werden romantische Nachtgedanken geboten. Das Jugendhaus Klause lädt zu den Noerds, und der fürs Kapuz geplante Latin­abend findet in der Cafébar statt.

Einer der wichtigsten Orte dürfte am Samstag die Stadtbibliothek sein, hier gibt es von 17 bis 23 Uhr Angebote für Kinder und Erwachsene.