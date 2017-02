Rottenburg Kreissparkasse baut im Bahnhofsareal

Oberbürgermeister Stephan Neher betonte, dass ein Biosupermarkt in Rottenburg bislang im Sortiment gefehlt habe. Auch für Kreissparkassenkunden werde die neue Lösung aus Sicht der Vorstandsmitglieder nur Vorteile bringen. So bleiben die Wege weiterhin kurz, mit 18 Parkplätzen in der Tiefgarage des Gebäudes und weiteren 20 vor der Tür kann man so direkt bei der Bank vorfahren, das Gebäude ist zudem barrierefrei nutzbar.

Zwei personenbesetzte Filialen wird es weiterhin geben. Neben dem Beratungszentrum in der Poststraße wird der Standort Eugen-Bolz-Platz aufrecht erhalten. Dafür soll der Standort Kreuzerfeld aufgegeben werden. Hier wird aber der Standort Schadenweilerstraße im Haus am Rammert aufrecht erhalten.

Weitere drei Geldautomaten wird es weiterhin geben: Den im Mapet, einen am Marktplatz und einen weiteren im Ankerzentrum beim Kaufland. Auch am Standort des Beratungszentrums wird es Geldautomaten und weitere Servicegeräte geben.

Der Umzug in das neue Bankengebäude ist für das Jahr 2019 terminiert, erklärte Vorstandsvorsitzender Christoph Gögler. Mit dem neuen Beratungszentrum könne die Bank den Ansprüchen der Kunden auf eine zeitgemäße Beratung gerecht werden.

Thorsten Schmid als Betreiber des neuen Bio-Supermarktes betonte, dass im Markt auch frische Ware angeboten werden soll, etwa Fleisch, Salat, Obst und Gemüse. Hierfür sei man mit regionalen Erzeugern im Geschäft. Die Zukunft im Biolebensmittelbereich sieht Schmid in den Biofachmärkten oder Biosupermärkten.

Vor allem die jüngere Generation gehe zum Einkaufen eher in Bio-Supermärkte. Zum Biosupermarkt soll auch ein Biobistro gehören, mit täglich wechselnden Gerichten sowie Kaffee und Kuchen.

Positiv wertet auch Schmid die Tatsache, dass rund um das neue Gebäude viele Parkplätze entstehen werden.

Investieren wird die Kreissparkasse zehn bis zwölf Millionen Euro in das neue Gebäude. Vergeben werden soll das Ganze vor allem an regionale Handwerker. Für Neher spricht nicht zuletzt die gute Verkehrsanbindung für den Standort in der Poststraße.