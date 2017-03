Rottenburg Kreischalarm in der Festhalle

Davor mussten sich die Teenies in Geduld üben, denn eine lange Schlange hatte sich vor der Festhalle gebildet. Wer kein "VIP" war, der musste bis weit nach 15 Uhr ausharren, um in die Halle zu kommen. Nur in kleinen Gruppen gab es vor den Auftritten die Möglichkeit, ein Selfie mit Internetstars wie Mario Novembre, PloyPMR, Keanu Rapp oder Brenda Black zu machen, sie zu fotografieren oder Autogramme zu erheischen.

Endlich mal live und auf der Bühne die Stars erleben, die man sonst nur aus dem Internet kennt – dies war der Wunsch, der alle vereinte. Als dann endlich die ersten Stars und schließlich auch Mario Novembre auftraten, war erst einmal Kreischalarm bei den Mädels angesagt.

Stars wie Leon Pelz, Lucanoel oder Ana Lisa Kohler kennen ältere Semester sicherlich weniger, aber bei den Jugendlichen sind sie und allen voran Mario Novembre ganz groß im Kommen. Kuscheltiere wechselten die Besitzer, ebenso Autogrammkarten im Gegenzug.