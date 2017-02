Rottenburg "Kräfte müssen mobilisiert werden"

Rottenburg/Horb. "Das Gefühl, plötzlich zum Ziehvater vieler Menschen zu werden, ist anstrengend, manchmal belastend und sorgenvoll", lautet Neffs Einschätzung. Zeichen der Gastfreundschaft von Seiten der Flüchtlinge gebe es reichlich: Einladungen zum Tee, Gebäck, Mandarine oder einen Apfel. "Das sind Zeichen ihrer Gastfreundschaft, ihrer Willkommenskultur", so Neff.

Vor knapp zwei Jahren erhielt der Horber ein Angebot seiner Nachbarstadt Rottenburg, mit Geflüchteten zu arbeiten. Neff überlegte nicht lange, sondern nahm die für ihn einmalige Chance an. "Ich bin glücklich, dass ich in Horb mit meinem Team als pädagogische Lehrkraft und Kulturschaffender in einem historischen Baudenkmal Rottenburger Geflüchteten zur Integration helfen darf", sagt der Waldpädagoge und Leiter des Kulturzentrums Gaistor.

Und doch müssten alle Kräfte mobilisiert werden, um die best- und schnellstmögliche Integration in Rottenburg zu ermöglich. Er appelliert an alle Rottenburger Bürger, den Flüchtlingen zu helfen – sei es über Wohnung, Schule und Bildung, Arbeit oder Familie. Große Hoffnung setzt Neff in die neue Integrationsbeauftragte Ourania Kougiomtzidu und ihren Beirat.