Rottenburg Kompost am Fluss

Bei der Begehung in Obernau gab es nichts zu beanstanden, doch hat man festgestellt, dass Ölfässer, die zur Verunreinigung des Flusses beitragen könnten, nahe am Gewässerrandstreifen gelagert werden. Hier wird nun das Landratsamt tätig.

In Bad Niedernau schauten sich die Fachleute die Stellen an, die für die Planung ökologischer Maßnahmen zum Hochwasserschutz ausgesucht wurden. Wie Krieg mitteilte, stehen mehrere Varianten zur Debatte, doch mit einer Realisierung kann man erst in zwei bis drei Jahren rechnen. Mit ein Handicap in der Umsetzung ist ein Landerwerb über Gemarkungsgrenzen hinweg.

Am zweiten Tag nahm man den Neckar in Rottenburg ins Visier. Hier musste man feststellen, dass ein Anlieger zwischen Gewässer und Randstreifen auf regierungseigenem Gelände eine Mauer hochgezogen hatte und eine Aufschüttung durchführte. Diese Art von privatem Hochwasserschutz ist nicht erlaubt. Der Anlieger muss mit einer Aufforderung zum Rückbau rechnen. Doch das Gesamtfazit dieser Gewässerbegehung sei eher positiv zu bewerten, stellte Krieg fest. "Gehölzschnitte müssen gemacht werden, einige Müllhalden und Komposthäufen, die in Rottenburg auf dem Gewässerrandstreifen stehen, müssen weg und dann passts."