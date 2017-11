Rottenburg Kokain und Marihuana per Post erhalten

Auf die Spur des einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen führte im Oktober der Informationsaustausch mit einer anderen Polizeidienststelle. Diese hatte Hinweise erlangt, wonach der 24-Jährige in der ersten Jahreshälfte eine größere Menge von Betäubungsmitteln im Darknet bestellt haben soll. Eine anschließend durchgeführte Überprüfung verschiedener Päckchen und Briefe, die an den 24-Jährigen adressiert waren, erhärtete den Verdacht. Insgesamt konnten im Oktober binnen weniger Tage fünf Postsendungen abgefangen werden, in denen sich 15 Gramm Kokain und über 300 Gramm Marihuana befanden.

Ein durch die Staatsanwaltschaft Tübingen beim Amtsgericht Tübingen erwirkter Durchsuchungsbeschluss wurde am Dienstag vollzogen. In der Wohnung des 24-Jährigen stellten die Beamten weitere 130 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen Amphetamin und Heroin fest. Ferner fanden sich in der Wohnung diverse Utensilien wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial, die auf eine Dealertätigkeit des Mannes hindeuten.

Als mutmaßliches Dealergeld wurde ein aufgefundener Bargeldbetrag von 900 Euro beschlagnahmt. Eine weitere Anzeige erwartet den 24-Jährigen wegen des Verdachts des Verbreitens von Falschgeld, da in seiner Wohnung neben den Drogen auch mehrere gefälschte 50-Euro-Banknoten auftauchten.