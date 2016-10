Rottenburg Klosterartefakte in Rottenburg ausgestellt

Im Mittelpunkt der Ausstellung, die am Sonntagabend eröffnet wurde, steht eine Staurothek mit Christusreliquien. Die Leiterin des Diözesanmuseums, Melanie Prange, erklärte, dass die Schätze über Jahrhunderte den Gläubigen "den Himmel ganz nah" gebracht hätten. Prange beschreibt die Benediktinerabtei auch als "schimmernden Tempel", in dem Kostbarkeiten aufbewahrt und auch gefertigt wurden. Neben der Staurothek, die einen Splitter des Kreuzes Jesu enthält, zählen kostbare Illuminationen liturgischer Handschriften aus dem Zwiefaltener Skriptorium zu den Exponaten. Dazu sind Messgewänder in der Sonderschau zu sehen.

Die Ausstellung spannt mit ihren Kunstschätzen einen Bogen von der Romanik über Renaissance bis zum Barock und Rokoko.

Deutlich wird beim Rundgang, dass Zwiefalten ein bedeutendes Kunstzentrum war