Rottenburg Kleine Insel, die Schätze verteilt

Die Gründungsversammlung ist bereits erfolgt.­Vorsitzende des Fördervereins ist Stefanie Giobbe, ihre Stellvertreterin ist Elvira Heizmann, Schriftführer Marc Heizmann und Kassiererin Annette Dettling.

Wie Giobbe mitteilt, sieht sich der Verein als eine kleine Insel in Ergenzingen, welche künftig Schätze an die Bürger verteilen möchte. Man möchte gerne die Dorfgemeinschaft mit verschiedenen Veranstaltungen und Events für Jung und Alt attraktiver machen und sieht sich auch als Veranstalter, der unter anderem Aussteller aus ganz anderen Richtungen präsentieren will.

Dass das nicht einfach werden wird, darüber sind sich die Vereinsgründer im Klaren. Sie sind aber überzeugt davon, dass ihr Konzept mittel- und langfristig reife Früchte tragen wird. Da sich manche Events auch mit denen der sport- und kulturtreibenden Vereine verbinden lassen, wird eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Vereinsgemeinschaft angestrebt. Zudem habe man auch schon der Ergenzinger Ortsverwaltung im Bezug auf Dorffeste und Weihnachtsmärkte Unterstützung angeboten, so Giobbe.