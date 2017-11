Rottenburg Kindergarten-Einweihung wird zu spontaner Hockete

Das Gebäude ist sehr durchdacht angelegt, hell, freundlich, mit vielen Fenstern. In der oberen Ebene, in der sich die Kinder meistens aufhalten, geht es durch einen überdachten Platz in den Garten mit Spielgeräten. Die Mauern sind in Reibeputz gehalten, die Böden rutschfest und pflegeleicht. Ebenfalls bemerkenswert ist ein Aufzug, sodass jede Ebene erreicht werden kann.