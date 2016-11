Rottenburg Keine Überprüfung aller Rottenburger Straßen

Unabhängig von diesem Antrag äußerten Gemeinderäte aus Seebronn Kritik an der Informationslage, die während der Bauten an ihrer Ortsdurchfahrt geherrscht habe. Während der Sperrung sei auf der Homepage der Stadt diese nicht ersichtlich gewesen. Dies sollte doch in Zukunft anders gehandhabt werden.

Baubürgermeister Thomas Weigel wies die Kritik von sich, dass durch das Absenken der Bordsteine und die Verengung der Durchfahrt für viele Autofahrer neue Parkplätze geschaffen worden seien. "Meiner Meinung nach ist die Gestaltung dort gut gelungen, aber sie muss von den Autofahrern mit gesundem Menschenverstand angenommen werden", erklärte Weigel.