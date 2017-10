Rottenburg Keine Angst vor Thomas Müller und Boateng

Rottenburg-Baisingen. Daniel Thumm, Bambini-Trainer aus Baisingen, hielt die Augen besonders offen. Momentan fehlt es an Nachwuchs bei seinen Bambinis, weshalb er den Spaß am Fußballspielen bei den Vier- bis Sechsjährigen wecken wollte. Joachim Gölz, Bambini-Trainer beim FC Göttelfingen, verfolgt das gleiche Ziel: "Nachwuchs ist für uns wichtig, in der JSG Gäu."

Dieser Jugendspielgemeinschaft haben sich der TSV Weitingen, die Sportfreunde Rohrdorf, der FC Göttelfingen und der SV Baisingen angeschlossen. Um die Zahl der Nachwuchsspieler weiter zu erhöhen, sollen solche Aktionen beibehalten werden.

Daniel Thumm und Joachim Gölz führten die Kinder spielerisch auf dem Sportgelände des katholischen Kindergartens ins Thema Fußball ein. Nach der Begrüßung bekam jedes Kind einen Ball an den Fuß und konnte sich bei Staffelläufen in der Ballführung üben. "Das macht ihr super", lobte Thumm.