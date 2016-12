Rottenburg. Die Fraktion der Linken im Rottenburger Gemeinderat setzte sich für eine Aufstockung des Personals im Hoch- und Tiefbau sowie in der Kämmerei ein. "Wir wollen, dass die großen Investitionsaufgaben der nächsten Jahre und die Umstellung auf das neue Rechnungswesen zeitgerecht bewältigt werden können", so Emanuel Peter. Insgesamt würden für alle sechs Stellen Kosten von 381 600 Euro anfallen. Oberbürgermeister Stephan Neher sah darin die Gefahr, dass durch die steigenden Personalkosten weniger Geld für sonstige Investitionen bleibe. Die SPD hatte den Antrag intensiv innerhalb der Fraktion diskutiert und setzte sich für eine neue Stelle pro Amt ein. Elmar Zebisch (Freie Bürger/FDP) konnte das Vorhaben nicht ganz verstehen. Er sagte: "Die Verwaltung weiß doch viel besser, was sie braucht und was nicht." Der Antrag wurde anschließend vom Gemeinderat abgelehnt.