Rottenburg Kein reiner Lieferant für Steuern

Rot tenburg-Ergenzingen (kra). Beim künftigen Pflegeheim sei es entscheidend, dass ausreichend Tagespflegeplätze zur Verfügung stünden. Außerdem erwarte man von der Stadtverwaltung, zeitnah ein Verkehrskonzept zu erstellen. Der zu erwartende Verkehr in Sachen Ent- und Versorgerfahrzeugen, Rettungsfahrzeugen und Besucher, dürfe nicht über Wohnstraßen im Ort geleitet werden.

Zäh sei auch das Thema "VVS" für Ergenzingen. Eines der Hauptanliegen beim letzten Bürgerstammtisch der BfE sei von Firmen in "Ergenzingen Ost" der öffentliche Nahverkehr gewesen. Man habe mit den Verantwortlichen viele Gespräche geführt, aber noch immer würden konkrete Eckdaten zum Naldo und VVS fehlen. Noch immer fehle auch die Auskunft, wie viel Geld der Landkreis für einen Beitritt zum VVS zahlen müsse. Man bleibe aber an diesem Thema dran.

Das leidige, oft diskutierte und in Zahlen aufgelistete Thema der Barrierefreiheit am Ergenzinger Bahnhof sprach Renate Holzmann ebenfalls an: Damit die Barrierefreiheit erzwungen werden könne, müssten die Ergenzinger einfach mehr mit der Bahn fahren und vor allem auch in Ergenzingen einsteigen.