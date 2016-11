Rottenburg Karten dürften sehr begehrt sein

Rottenburg-Ergenzingen. Es gibt sechs Aufführungen, jeweils um 19 Uhr, und zwar am 5., 7., 8., 13., 14. und 15. Januar. Hinzu kommen Nachmittagsveranstaltungen, die am 6., 8. und 15. Januar jeweils um 15 Uhr beginnen.

Wer nachmittags das Vergnügen sucht, sollte seine Karten möglichst frühzeitig besorgen, da diese Termine erfahrungsgemäß sehr begehrt sind. Der Vorverkauf beginnt bereits am Freitag, 2. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr im Foyer des Adolph-Kolping-Saales. Weitere abendliche Vorverkaufstermine sind am 9., 16., 23. und 30. Dezember. Morgens besteht am 3., 10. und 17. Dezember, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, die Möglichkeit des Kartenerwerbs. Telefonische Kartenvorbestellungen können ab dem 6. Dezember immer dienstags von 17 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 0170/524 24 13 getätigt werden. Vorbestellte Karten müssen spätestens eine halbe Stunde vor Aufführungsbeginn abgeholt werden. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse.

Zur Aufführung kommt die Komödie in drei Akten von Walter Pfaus mit dem Titel "Verlogene Gesellschaft". Über das Stück selbst verraten wird nichts. Nur so viel, dass der Unterhaltungswert hoch sein dürfte. Stücke von Pfaus sind nämlich schon mehrfach auf der Ergenzinger Theaterbühne äußerst erfolgreich gespielt worden. Die bewährten Akteure der Theatercrew bestehen aus Reiner und Dorothee Heilig, Oskar Honz, Heike Wagensommer, Harald Löffler, Erika Grammer (Spielleitung), Hannelore Renz, Erika Roth und Oliver Künnert.