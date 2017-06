Rottenburg Kaffee ohne schlechtes Gewissen: Müllvermeidung durch Mehrweg

Pro Tag ein Verbrauch von 4044 Bechern

Wer kennt es nicht: Der Wecker klingelt zu früh. Man entscheidet sich für zehn Minuten mehr Schlaf und lässt dafür das Frühstück aus. Auf dem Weg zur Arbeit, Uni oder Schule kauft man sich beim Bäcker nebenan schnell einen Kaffee to go, um dennoch gut in den Tag zu starten. Doch der Becher landet nach einmaligem Gebrauch im Müll. Dort ist er aber nicht der Einzige.

Allein in Rottenburg werden in der Stunde etwa 169 beschichtete Pappbecher verwendet, um einen Kaffee to go zu trinken. Dies macht auf einen Tag die stolze Summe von 4044 Bechern, im Jahr sind es 1,48 Millionen, die nach dem Kaffeegenuss im Müll landen. Um diesen großen Müllberg künftig verkleinern oder sogar vermeiden zu können, beschäftigte sich die Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz mit möglichen Lösungen des Problems.