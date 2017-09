Rottenburg »Juwel am Neckar« soll mehr glänzen

Rottenburg. »Wo geht’s denn in die Innenstadt?«, möchte eine Gruppe Rentnerinnen am Dienstagmittag am Rottenburger Bahnhof von einer Passantin wissen. Die Reaktion auf die Wegbeschreibung lässt nicht lange auf sich warten: »Da am Kaufland vorbei? Das findet man ja kaum.«

Zu einem Workshop am vergangenen Dienstag zur Innenstadtentwicklung Rottenburgs trafen sich Vertreter der Stadt, der WTG, Eigentümer und Betreiber des Stadtkerns. Ziel des Nachmittags waren, so erklärte es Bürgermeister Hendrik Bednarz: »Konkrete Maßnahmen und Projekte, die sich zeitnah umsetzen lassen und unsere Stadt verschönern.« Dabei stand auf dem Tagesordnungspunkt unter anderem auch die Verbindung zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt. Drei Arbeitsgruppen wurden für die Verschönerung der Innenstadt gegründet. Von der Idee eines neuen Innenstadtführers berichtet Christina Gsell begeistert. Die Betriebsleiterin der WTG findet, dass »sich Rottenburg da ruhig sexy präsentieren kann.« Es sollen künftig nicht nur Informationen geliefert werden. Auch die Emotionen sollen über Hintergrundgeschichten, interessante Fakten und schöne Bilder angesprochen werden. Sowohl gedruckt, als auch online soll es die Informationen bald geben.

Wichtig sind außerdem sogenannte Kopplungsangebote. Häufig sind Menschen schon in Rottenburg, sei es aufgrund eines Arztbesuchs oder weil am Abend eine kulturelle Veranstaltung besucht wird. »Wenn sie schon da sind, können sie ja auch noch länger in der Rottenburger Innenstadt bleiben«, erläuterte Bednarz. Ideen sind etwa ein kostenloses Parkticket beim Einkauf in einem Rottenburger Geschäft oder Gutscheine für weitere Einzelhändler oder Gastronomen. Der Austausch, so Bednarz, solle folgendermaßen gelingen: »Bei einem Speed-Dating wollen wir da die verschiedenen Innenstadtakteure an einen Tisch bringen.« In zwei oder drei Minuten können dann Ideen für Kooperationen zusammengebracht werden.