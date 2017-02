Rottenburg Jürgen Neef pflegt das künstlerische Erbe seiner Frau

Einige hundert Werke seiner Frau sind in der Baisinger Galerie zu sehen, die er auf Wunsch und Nachfrage Besuchern zugänglich macht. Ingeborg Neefs künstlerischer Kosmos ist abstrakt, aber farbenfroh.

Seit seine Frau verstorben ist, organisierte Jürgen Neef gemeinsam mit seinen Kindern Oliver und Daniela mehrere Ausstellungen, etwa mit dem Vater-Unser-Zyklus oder anderen Gemälden, die Ingeborg Neef in Acryltechnik oder als Aquarelle schuf. So gab es etwa in der Raiffeisenbank Oberes Gäu in Ergenzingen eine große Ausstellung mit Werken von "Ine", ihr Künstlername. Auch in der Sparkasse Ergenzingen organisierte Jürgen Neef gemeinsam mit seinen Kindern eine Ausstellung.

Ingeborg Neef sei sehr religiös gewesen, berichtet Jürgen Neef im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie war katholischen Glaubens, er selbst ist evangelisch. So ging das Ehepaar, das 49 Jahre verheiratet war, abwechselnd in die evangelische und in die katholische Kirche. Der große, 25 Werke umfassende "Vater-Unser-Zyklus" wurde von Ingeborg Neef in mehreren Jahren geschaffen. Die österreichische Lyrikerin Eleonora Schulmeister ließ sich von den Bildern zu Gedichten inspirieren. In einem kleinen Bändchen sind sowohl die Bilder des Vater-Unser-Zyklus als auch die Gedichte eingefangen.