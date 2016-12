Rottenburg Jahresrückblick von Horst Schuh

Rottenburg-Baisingen. So sind zum 30. November leicht steigende Einwohnerzahlen zu verzeichnen, Baisingen zählt derzeit 1152 Einwohner. Der Kindergarten ist nahezu voll belegt, und auch die Grundschule hat absehbar einen Zuwachs zu erwarten.

Als abgeschlossene Projekte nennt Horst Schuh die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln, die an vier Standorten im Wechsel aufgestellt werden. Vor allem an den Ortseingangsstraßen werden sie aufgestellt und tragen so zur Reduzierung der Geschwindigkeit bei.

Im Herbst wurde die Friedhofsmauer saniert, die Kosten belaufen sich auf 35 000 Euro. Der Ausbau des Röteweges war mehrfach Thema im Ortschaftsrat und wird im kommenden Jahr für rund 300 000 Euro ausgebaut. Die Gelder sind im Haushalt 2017 eingestellt.