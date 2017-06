Rottenburg Jahreslosung "Er kam hinzu und ging mit ihnen"

Das Kapellchen unterhalb des Kreuzes ist Zeichen für Maria und ihr Stehen zu ihrem gekreuzigten Sohn Jesus. Sein Testament – hängend am Kreuz – an Maria: "Siehe, deinen Sohn" und an den Jünger Johannes: "Siehe, deine Mutter" wird durch das Liebesbündnis mit Maria verwirklicht und gelebt, das am 18. Oktober 1914 von Pater Josef Kentenich und den Gymnasiasten in Schönstatt geschlossen wurde. Seither weihen sich viele Menschen in allen Kontinenten Maria, der Dreimal Wunderbaren Mutter und Königin von Schönstatt. So erfahren sie, wie sie in ihren Heiligtümern überall als Mutter und Erzieherin wirksam ist.

"Er kam hinzu und ging mit ihnen". Das ist auch Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, dessen Gedenkjahr – ein Kentenichjahr – eröffnet wurde. Am 15. September 2018 jährt sich zum 50. Mal sein Todestag.