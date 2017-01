Rottenburg Integrationsbeirat als "starke Lobby"

Und sie umreißt die Aufgaben des neuen Gremiums: "Der Integrationsbeirat wird sich für mehr Toleranz gegenüber von Migranten einsetzen und wird gleiche Chancen für Ausländer einfordern." Auch sei mit einem Integrationsbeirat die Kommunikation zum Gemeinderat direkter – immerhin ist geplant, dass ein Vertreter des Integrationsbeirates auch im Gemeinderat und Sozialausschuss mitarbeiten soll.

Doch fragt man sich, ob nicht respektvolles Miteinander der Kulturen nicht jeden Tag eine Aufgabe für die Bürger ist. Hier ist die Integrationsbeauftragte der Meinung, dass nicht nur an Festen wie etwa dem Fest der Nationen oder im Alltag ein Miteinander der Kulturen praktiziert werden sollte, sondern auch Integrationspolitik ein heißes Eisen ist, mit welchem sich der Integrationsbeirat befassen wird. Positiv wertet Kougioumtzidou den Aspekt, dass Migranten in die Kommunalpolitik einbezogen werden und auch außerhalb des Integrationsforums, welches zweimal im Jahr stattfindet, Themen der Migration diskutiert werden. Notwendig ist ein Integrationsbeirat sicher. Denn nur so kann das Miteinander der Kulturen und Nationalitäten gelingen.