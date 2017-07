Rottenburg In Sorge um die Zukunft der Seelsorge

Rottenburg. Rund 12 000 Unterschriften mit der Forderung nach erweitertem Zugang zum Priesteramt hat die Initiative "pro concilio" Bischof Gebhard Fürst überreicht. Am Montagabend appellierte eine Delegation in Rottenburg an ihn, die deutschen Bischöfe sollten sich bei Papst Franziskus für die Priesterweihe sogenannter viri probati, also in Ehe und Beruf bewährter Männer, einsetzen. Katholische Priester sind der ehelosen Lebensform, dem Zölibat verpflichtet.