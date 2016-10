Rottenburg In Seebronn sind Verstärkungen willkommen

Rottenburg-Seebronn. In einer Klausurtagung des Ortschaftsrates im April 2015 und einer Bürgerversammlung im Oktober 2015 wurde ein Dialog angestoßen, wie das Miteinander in der Ortschaft weiter ausgebaut werden kann. Damit war der Grundgedanke geboren: Neubürger in Seebronn zu integrieren, die Vereine in den Fokus zu stellen und gemeinsam einen offenen Bürgertag zu gestalten.

Manuela Beck, Vorstandsmitglied der Freunde und Förderer der Grundschule und Ortschaftsrätin, beschäftigte sich mit dem Thema und hatte eine Idee. Neue Mitbürger sollten sich ungezwungen kennenlernen.

Eltern von Schul- und Kindergartenkindern bekommen leicht Kontakt untereinander, doch was ist mit denen, die nicht zu diesen Gruppen gehören? Mit Ortsvorsteherin Ute Hahn und dem Ortschaftsrat entstand der Plan, einen Nachmittag für Neubürger zu gestalten. Alle Vereine wurden eingeladen, sich zu präsentieren. Diese waren von der Idee begeistert. Jeder Verein bekam eine Pinnwand, auf der er sich präsentieren konnte, wie es ihm beliebte.