Rottenburg Immer wieder Ärger mit dem Müll

"Auch sonst ist dies in unserem schönen Ergenzingen – vor allem in den Außenbereichen – kein schöner Anblick, es verschandelt den schönen Eindruck, den Ergenzingen an sich macht", teilt der Verein mit.

"Es wäre doch so einfach, nach einer Pause auf einem Parkplatz, seinen Abfall wieder mitzunehmen. Was ist daran so schwierig? Oder die leere Zigarettenschachtel oder Bonbontüten in einer mitgeführten Abfalltüte zu deponieren und zu Hause in den Mülleimer zu tun", heißt es weiter vom Verein.

Auch gebe es überall Abfallbehälter, in die man bei Bedarf diese Abfalltüte entleeren kann, anstatt alles aus dem Autofenster zu werfen.