Rottenburg Im Weinberg schmeckt es am besten: Rebensaft kann verkostet werden

Den ganzen Tag über lange Warteschlangen

Am Samstagabend saßen einige hundert Gäste des Weinfestes in den Weinbergen und erfreuten sich am Wein und all den Leckereien, die die Mitglieder des Wurmlinger Weinbergvereins anboten. Ein Renner waren die Garnelenspießchen, es gab aber auch Flammkuchen, etwa bei Willie Schmalz. Hier bildeten sich den ganzen Tag über lange Warteschlangen.

Die Atmosphäre hätte besonders an den beiden lauen Sommerabenden nicht schöner sein können: Leute gingen mit ihren Gläsern von Stand zu Stand, probierten hier mal einen Happen und tranken sich durch die Weinkarte. Diese bot allerhand schöne Weine, etwa Müller-Thurgau, Kerner und dazu auch Secco – angenehm kühle Roséweine. Bei den Rotweinen hatten Weinfreunde die Wahl zwischen Spätburgunder, Schwarzriesling oder Landwein verschiedener Jahrgänge.