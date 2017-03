Rottenburg Im Verbund mit anderen Feuerwehren

Rottenburg-Baisingen. Dies berichtete der stellvertretende Abteilungskommandant René Richter in seinem Bericht, den er für den erkrankten Abteilungskommandanten Wolfgang Krell abgab. Gut gefüllt war das Feuerwehrmagazin, und auch Klaus Welte als neuer stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Rottenburg und Ortsvorsteher Horst Schuh waren mit dabei. Beide hielten ein Grußwort. René Richter begrüßte auch Matthias Baur vom Ortschaftsrat, den Abteilungskommandanten der Feuerwehr Ergenzingen, Frank Baur, und den neu gewählten Abteilungskommandanten der Abteilung Ergenzingen, Philipp Dahlhaus.

Im Februar fand für alle Wehren des Löschbezirks West ein Notfalltraining für Atemschutzgeräteträger in der Schlossscheuer statt, so René Richter. Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr in Wurmlingen nahmen auch Kameraden aus Baisingen teil. Dort wurde der neue Kommandant Peter Eisele vorgestellt.

Im Mai fand ein Ausflug ins Montafon statt. Dort stand die Kameradschaft im Vordergrund. Geplant wurden kleine Wanderungen, ein gemeinsames Grillen und gemütliches Beisammensein. Die Abteilung Baisingen war Ausrichter des Leistungsabzeichens des Landkreises Tübingen.