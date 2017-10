Rottenburg Im Schubkarren durch die Halle

Rottenburg-Seebronn. Die drei sympathischen Musiker schafften es von Anfang an, die Gäste in gute Laune zu versetzen. Es wurde mitgesungen, geschunkelt, ja, sogar getanzt. Jeder war ein überragender Solist mit seinem Instrument: Rainer Bader am E-Bass und Bariton, während der Veranstaltung führte er sein Alphorn mitten im Saal vor, Oliver Brand mit Gitarre, E-Gitarre, Gesang und als Conferencier ließ er lustige Sprüche ab und riss Witze.

Mehrere namhafte Preise abgesahnt

Udo Schlecht, Meister der steirischen Harmonika, glänzte an diesem Abend. Alle Stücke waren perfekt. Mit der Interpretation "Zirkus Renz" versetzte er das Publikum in Erstaunen, riss es zu offenen Beifallstürmen und Zugaberufen hin. Nebenbei erfuhr man die Erfolge von Udo Schlecht: Platz vier bei der Harmonika-Weltmeisterschaft in St. Kanzian/Österreich, Platz zwei beim Worldmusikfestival Innsbruck und Platz drei beim Hohner Akkordeon-Solistenpreis der Volksmusik.