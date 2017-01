Rottenburg Im regen Austausch mit Katholiken

Die Zusammenarbeit mit den katholischen Pfarrern Rennemann, Hammer und Gertz sei durchweg harmonisch. So biete man der katholischen Kirchgemeinde Ergenzingen gerne "Unterschlupf" in der evangelischen Christuskirche während der nun beginnenden sechsmonatigen Umbauphase. Zudem gebe es auch viele gemeinsame Veranstaltungen, wie beispielsweise die ökumenische Bibelwoche in Eutingen und Weitingen.

Doch auch die vier evangelischen Gemeinden haben im Lutherjahr einiges im Angebot. So fahren die Kirchengemeinderäte am Samstag, 25. März, gemeinsam nach Ulm, um die Reformationsgeschichte der Stadt zu erkunden.

Ein Stäblereformationschor wird ab dem 21. September in Wolfenhausen proben, um sich auf die Festwoche vorzubereiten. Am 27. Oktober gibt es dort ein Konzert des Posaunenchores und des Projektchores in Remmingsheim. Am 29. Oktober wird "Martin Luther – Das Musical" in Ergenzingen aufgeführt. Geprobt wird ab 21. September im Gemeindehaus Eckenweiler. Am Reformationstag, 31. Oktober, gibt es dann Festgottesdienste in allen Gemeinden.