Rottenburg Im hohen Alter geht es in ein neues Domizil

Geboren und aufgewachsen sind Schwester Mechthildis und Schwester Borgia in Filipowa, einer kleinen Stadt im heutigen Serbien. Der Weg nach Deutschland war nicht leicht und gefährlich. "Aufgrund des Krieges mussten wir fliehen. Aus unserem Kloster dort wurden wir vertrieben", erzählt Schwester Mechthildis.

Mit 30 anderen Schwestern und ganzen Familien machte sich die Gruppe in den 50er-Jahren mitten in der Nacht auf den Weg zur ungarischen Grenze. "Nur im Dunkeln sind wir gelaufen, um nicht entdeckt zu werden und lediglich das Nötigste haben wir mitgenommen", erinnert sich Schwester Borgia.

Mit dem drei Monate alten Sohn der Schwester im Arm erreichte sie mit den anderen Flüchtlingen die Grenze. 34 Jahre alt war Schwester Borgia damals. "Das war eine schlimme Zeit", so die heute 96-Jährige. Nach einem kurzen Aufenthalt in Ungarn ging es weiter über Österreich nach München und von dort über Stuttgart letztlich ins Kloster nach Bad Niedernau.

Die deutsche Sprache war den Schwestern aufgrund deutscher Vorfahren – den Donauschwaben – damals nicht fremd. Der alten Heimat einen Besuch abstatten wollte Schwester Borgia nie: "Ich habe schöne Erinnerungen an die Heimat." Das reiche ihr.

Anders Schwester Mechthildis, die vor einigen Jahren nochmals ihre Heimatstadt besuchte, um dem Massaker von Filipowa am 25. November 1944 zu gedenken. Damals wurden mehr als 200 Bewohner der Stadt von Partisanen ermordet.

Am morgigen Donnerstag, 22. September, kommt der ehemalige Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch nach Bad Niedernau und gestaltet in der Klosterkapelle um 17 Uhr einen Abschiedsgottesdienst. Mit dabei sind Oberbürgermeister Stephan Neher und der Vorstand des Ordenvereins Alexander Vogl.

Zollitsch steht schon seit langem in Kontakt mit den Ordensschwestern und war schon öfters zu Besuch in Bad Niedernau. Er stammt gebürtig aus der gleichen Gegend in Serbien und musste vor rund 60 Jahren ebenfalls von dort fliehen. "Schon seit einiger Zeit hält er seine schützende Hand über die Schwestern", erzählt August Baur. Das letzte Mal war er im Dezember 2015 zu Gast, als Schwester Evangelista, die leibliche Schwester von Schwester Borgia mit 105 Jahren verstarb und beerdigt wurde.

Noch heute versuchen die beiden Ordensschwestern so oft wie möglich in der Kapelle zu beten. Doch Schwester Borgia hat neben ihrem Glauben noch eine große Leidenschaft. Sie ist schon lange ein treuer Fan des FC Bayern München.

Doch wie kam es dazu? Peter Kupferschmidt, der unter anderem in den 1960er Jahren für den heutigen Rekordmeister spielte, ist ihr Neffe, den sie damals an der ungarischen Grenze im Arm hielt. Noch heute schaut sie sich die Spiele ihres Herzensvereins an und weiß immer über die aktuellen Ergebnisse Bescheid. "Thomas Müller ist der Beste im Verein. Das wird mal ein zweiter Gerd Müller", erzählt sie am Kaffeetisch voller Stolz.

In München wollen die Ordensschwestern natürlich in Kontakt mit ihrer bisherigen Heimat in Bad Niedernau bleiben. Vor allem ihre Betreuerin, Zlatinka Biesinger, die seit 2013 für das Wohl der beiden sorgt, haben Schwester Mechthildis und Schwester Borgia ins Herz geschlossen. Mit ihr können sie sich auch in ihrer Muttersprache unterhalten, da Zlatinka Biesinger ebenfalls aus Serbien stammt. "Sie ist die Beste. Sie macht alles für uns", schwärmen die beiden Damen von ihrer Haushälterin, die sich vorgenommen hat, Schwester Mechthildis und Schwester Borgia in München zu besuchen.