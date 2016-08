Rottenburg Idyll und Badespaß auf 28 Hektar

Diesen Monat kamen am 7. und 8. August über 1000 Besucher ins Bad, am 14. August waren es sogar 1400 Badegäste. Seit dem Jahr 2011 gibt das Freibad keine Jahres- und Saisonkarten mehr aus. Dem trauern einige Rottenburger nach. Derzeit werden Punktekarten ausgegeben. Sie sind im Freibad und im Hallenbad gültig. In diesem Jahr startet der Hallenbadbetrieb wieder am 13. September.

Drei Fachangestellte für Bäderbetriebe sind derzeit im Freibad angestellt, diese sind für die Badeaufsicht zuständig. Zudem gibt es einen Schwimmmeister und viele Hilfskräfte. Viele der Hilfskräfte sind auf 450-Euro-Basis angestellt, es gibt Rettungsschwimmer und das DLRG hilft auch aus. An schönen Tagen arbeiten so über zehn Leute im Freibad, sagt Wolfgang Karcher.

Vor der Freibadsaison wurde einiges im 28 Hektar großen Areal gerichtet. So wurde etwa im Kleinkindbereich die lange herbeigesehnte Rutsche aufgestellt. Im Bereich des großen Badebeckens wurden die Platten rund ums Becken und zum Kiosk hin neu gemacht, man kann jetzt barrierefrei und behindertengerecht zum Schwimmbecken gelangen. Zudem erhielt der Kiosk eine Markise, so dass man hier nun im Schatten seinen Eiskaffee schlürfen kann.

75 Prozent des früheren Energeverbrauchs werden heute eingespart

Auch Umweltfreundlichkeit wird im Rottenburger Freibad großgeschrieben. So wird die Energie zum Aufheizen des Schwimmbeckens mittels einer Wärmepumpe gewonnen. Dem Neckarwasser wird Wärme entzogen, welche dann von der Wärmepumpe für das Heizen des Freibadwassers genutzt werden kann. Im Vergleich zu früher wird so 75 Prozent weniger Energie zum Heizen des Schwimmbeckens benötigt.

Rottenburg hat hier aber keine Vorreiterrolle, weiß Karcher. "Bäder die am Fluss liegen, nutzen diese Technik öfter." Das Freibad an sich präsentiert sich naturnah und familienfreundlich. Die Anlage schmiegt sich malerisch an eine der zahlreichen Flusswindungen des Neckars und hat auf ihrer großen Grundstücksfläche viel zu bieten. Neben Liegewiesen mit schattenspendenden Bäumen gibt es ein Beachvolleyballfeld, einen Kinderspielplatz, eine Tischtennisplatte sowie einen Basketballkorb. Auch ein Fußballtor lädt zum Spielen ein.

Für Kinder gibt es ein Kleinkindbecken und eine Matschanlage, die im kommenden Jahr erneuert wird. Sie liegt in einem schattigen Bereich, deshalb ging das Holz im Winter kaputt. Der Umkleidebereich wurde auch hergerichtet.

Und – endlich, will man sagen – verfügt das Freibad auch über einen schönen Radparkplatz. Im Winter bleibt das Wasser übrigens im Becken, damit sich das Edelstahlbecken nicht wegen der Kälte wölbt. Das Wasser wird dann im Frühjahr abgelassen und das Becken wird geputzt. 3500 Kubikmeter Wasser werden danach neu eingelassen und ständig während der Badesaison erneuert und aufbereitet.