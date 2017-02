Rottenburg Hilfe für Bildung, Seelsorge und Wirtschaftsentwicklung

Allein seit 2006 sind 120 Projekte in Höhe von insgesamt einer Million Euro gefördert worden. Nach wie vor leidet das vor 60 Jahren unabhängig gewordene ehemalige britische Kolonialland unter den Folgen von Gold- und Holz-Raubbau, Abhängigkeit von ausländischen Konzernen, Umweltzerstörung und Mülllasten aus dem In- und Ausland leidet.

An der katholischen Universität von Sunyani hielt Bischof Fürst einen Vortrag über die Bewahrung der Schöpfung und die Verantwortung der Kirche. Christen müssten schöpfungsfreundlich handeln mit dem biblisch begründeten Auftrag, die Welt als Geschenk Gottes zu bewahren und sie den Menschen zum Leben zu erhalten. Unter Berufung auch auf das Schreiben von Papst Franziskus "Laudato si" betonte Bischof Fürst, Umweltzerstörung habe immer schwere soziale Verwerfungen zur Folge und führe zu Konflikten, Kriegen und Flüchtlingsströmen.

Bischof Fürst erinnerte an die Vorgabe in seiner Diözese, Flüchtlingen zu helfen und gleichzeitig Fluchtursachen zu vermeiden. Von der württembergischen Diözese unterstützte Projekte müssten diesem Ziel dienen. In Sunyani besuchte der Bischof das von Peter Oppung-Kumi initiierte 2012 Projekt "Pax Garments". Father Peter hatte zwölf Jahre in der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Priester gearbeitet, unter anderem in Mulfingen und in Mössingen, und in Tübingen seine Doktorarbeit abgeschlossen. Mit Nähmaschinen, die er von seinen Gemeinden geschenkt bekam, gründete er eine Kooperative, in der heute 23 Frauen und Männer arbeiten. Sie bekommen für die Produktion von Schuluniformen, liturgischen Gewändern und anderen Textilien mehr als den Durchschnittslohn. Mit 30 000 Euro hatte die Diözese Rottenburg-Stuttgart das Projekt unter anderem für den Bau einer Produktionshalle unterstützt. Heute wirft Pax Garments Gewinn ab und erlaubt weitere Investitionen. "Wir sind dankbar für jede Hilfe, wir müssen die Dinge aber auch selbst in die Hand nehmen", sagte Peter Oppong-Kumi.