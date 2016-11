Am Sonntag wurde Hildegard Löffler bei der Gauversammlung in Dankbarkeit und Anerkennung für den besonderen Einsatz für die Heimat- und Volkstanzpflege geehrt. Sie unterstützte sie in besonderem Maße 28 Jahre als Schriftführerin, seit zwei Jahren Kassiererin, und über 20 Jahre als Kleiderwart im Trachtenverein Bierlingen, sowie im TGS seit 1990 im Arbeitskreis Tracht als Leiterin, am Trachtenmarkt vorne dabei, sowie seit zehn Jahren im Gauausschuss tätig ist. Sie erhielt die Heinrich-Hansjakob-Medaille in Silber verliehen.