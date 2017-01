Rottenburg Highlight ist eine Reise nach Ungarn

Lückenlos und anschaulich folgte der Kassenbericht, vorgetragen vom zweiten Vorstand Andreas Ströbele, da Kassiererin Julia Pfemeter krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte. In der Bilanz musste ein leichter Verlust aufgrund der Ausgaben für die Jugendausbildung und der Musikreisen in diesem Jahr verbucht werden.

Schriftführer Jochen Pfeiffer ging in seinem Bericht noch einmal detailliert auf alle Auftritte und Veranstaltungen im vergangenen Jahr ein.

Jugendleiter Friedhelm Beiter berichtete von 60 Jungmusikern, die sich derzeit in der Ausbildung befänden – sei es in der musikalischen Früherziehung, in der Flötengruppe oder in der Ausbildung am Instrument. Beiter sprach die gelungenen Auftritte der Jugend an. Die Konzertreise im Oktober nach Wemb am Niederrhein war ein schönes Erlebnis und zugleich die erste eigenständige Reise des Jugendblasorchesters.

Kassenprüfer Frank Lohmüller bescheinigte der Kassiererin Julia Pfemeter eine einwandfreie Kassenführung. Ihre Entlastung sowie die der gesamten Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Bürgermeister Christoph Wild erwähnte die starke Präsenz des Musikvereins in der Gemeinde durch die zahlreichen Auftritte der Kapelle. Weiterhin sei der Musikverein in der Pflege der Gemeindepartnerschaften aktiv und er hob das Engagement für die Jugendarbeit positiv hervor.

Im Punkt Verschiedenes durften 28 Musiker von Vorstand Beuter für fleißigen Probenbesuch ein kleines Geschenk entgegennehmen.