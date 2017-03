Rottenburg HFR kurbelt die Wirtschaft kräftig an

Die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Hochschule steht in einem Widerspruch zu ihrer Wahrnehmung in der Bevölkerung, wo sie nach wie vor liebevoll als "D’ Forstschul" oder "Dr’ Schadaweiler" bezeichnet wird und ihre Entwicklung weitgehend unbemerkt geblieben ist. Auch der Einzelhandel scheint die "neue Kundschaft" noch nicht für sich entdeckt zu haben, so die Hochschule.

"Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie einzelnen Gaststätten und dem Kino Waldhorn, die auf unsere Studierenden zugehen, scheint sie der Einzelhandel in der Stadt bisher kaum als Kundschaft entdeckt zu haben", meint Rektor Bastian Kaiser, "und umgekehrt kriegen viele unserer Studierenden nicht mit, was sie in der Stadt und in den Sortimenten des Einzelhandels alles verpassen. Das muss geändert werden."

In einem Projekt wollen der Handels- und Gewerbeverein (HGV) und die HFR deshalb einen Wettbewerb unter Schülern, Auszubildenden und Studierenden ausloben, dessen Ergebnis eine moderne Variante der "guten alten Litfaßsäule" sein soll.

"Forstwirtschaft und Litfaßsäule haben einiges gemeinsam", erklärt HGV-Vorstandsmitglied Elmar Wütz, "sie basieren auf einer lange zurückliegenden Zeit und können wichtige Hinweise auf die Zukunft geben. Wir stellen uns vor, dass die jungen Leute das alte Konzept ›neu erfinden‹ – unter Verwendung des Werkstoffs Holz, mit oder ohne Beleuchtung, mit autarker Energieversorgung oder ohne und mit cleveren Ideen für die spätere Pflege und Aktualisierung der Nachrichten."

Für die Umsetzung wollen HGV und HFR eine Jury zusammenstellen, die die Ausschreibung des Wettbewerbs und seine Spielregeln festlegt sowie Mittel für die Realisierung der besten Idee einwerben soll. Ziel ist es, die "Gewinner-Litfaßsäule" später an zwei Plätzen in der Stadt und mindestens einmal auf dem Campus der Hochschule aufzustellen. Auf diese Weise könnten der Einzelhandel, Vereine, Kirchen, Stadt, Volkshochschule und Gastronomie auf sich aufmerksam machen und umgekehrt die HFR "unten in der Stadt" auf Neuigkeiten vom Schadenweilerhof hinweisen.

Die Teilnehmer können sich in Teams oder alleine der Aufgabe stellen, sie kann als Schul- oder Ausbildungsprojekt, mit oder ohne Anleitung oder auch als Ferienaktivität erarbeitet werden.

"Wenn wir Unterstützer für den Wettbewerb finden, würden wir das Gewinnermodell im Spätjahr präsentieren und den Vorschlag 2018 umsetzen", so die Initiatoren.