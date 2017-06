Rottenburg Herrenlose Fahrräder versteigert

Einige Kunden stehen sogar auf der Straße

Es wird immer schwieriger, die Bedürftigen zu versorgen. Bei der Scheckübergabe war das Wartezimmer bereits so voll, dass einige Kunden auf der Straße standen. Letztes Jahr wurde ein System eingerichtet, das sich farblich unterscheidet: Ausweise mit der Farbe Rot, Grün oder Gelb werden nur an den Tagen bedient, die auf einer Tafel angezeigt werden. Erklärungen gibt es in vielen Sprachen und deren Schriften.

"Das Geld wird verwendet, wenn wir mal knapp bei Kasse sind", so Schneider. Täglich fahren die Fahrzeuge des Ladens die Lager von Lebensmittelhändlern und einer Bäckerei an. "Für uns ist es wichtig, Lebensmittel nicht zu verschwenden", sagte Schneider. Abgelaufene Sachen müssten aber entsorgt werden. Zwischenzeitlich arbeiten 100 ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter in der sozialen Einrichtung. Jede Spende hilft.

Wer sich näher für den Tafelladen interessiert, ist am Freitag, 7. Juli, zum 20-jährigen Jubiläumsfest der Rottenburger Tafel eingeladen. Von 11 bis 16 Uhr ist "Tag der offenen Tür", und um 17 Uhr Gottesdienst im Dom St. Martin.