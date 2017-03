Rottenburg Heiße Flirts mit den künftigen Arbeitgebern

Ro ttenburg . Das Rottenburger-Azubi-Speed-Dating des Handels- und Gewerbevereins (HGV) geht in die zweite Runde. Nach dem großen Erfolg der Premiere will der HGV auch in diesem Jahr junge Nachwuchskräfte und Unternehmen jenseits von Noten und Zeugnissen miteinander ins Gespräch bringen. Am Mittwoch, 17. Mai, findet die Veranstaltung in der Festhalle statt. Teilnehmen können Schüler aller Rottenburger Schulen sowie alle Unternehmen aus dem gesamten Stadtgebiet.