Rottenburg Haushalt beschlossen

Davon sollen 83 Millionen für die laufende Verwaltungstätigkeit verwendet werden, weitere 34 Millionen Euro werden investiert. Etwa in den Umbau der Verwaltungsstelle Ergenzingen. Die CDU und die Freien Bürger konnten sich durchsetzen mit ihrem Wunsch nach mehr Sanierungsmitteln für Gemeindestraßen. Hier werden nun 2017 1,2 Millionen Euro mehr bereitgestellt.

Viele Wünsche

Insgesamt glichen die Haushaltsberatungen einem kleinen Wunschkonzert, doch nicht immer gingen die Wünsche an die Stadt durch. Denn der Antrag der Jungen Aktiven etwa auf dringend benötigte Sanierungsgelder für das Jugendhaus Klause wurde abgelehnt. Dafür bekamen die Grünen eine Mehrheit für den Antrag für ein Radwegekonzept für Rottenburg. 25 000 Euro soll es dafür geben. Umstritten war der Vorschlag der WIR-Fraktion, eine zusätzliche Reinigungskraft für mehr Sauberkeit in den Rottenburger Straßen einzustellen. Mehrheitlich wurde dies abgelehnt. SPD und die Linke jedoch fanden eine Mehrheit für den Wunsch nach einem Haus der Nachbarschaft im Baugebiet Kreuzerfeld-Süd. Die Verwaltung machte sich den Vorschlag zu eigen und will sich im kommenden Jahr erneut um Förderzuschüsse bewerben. 890 000 Euro sollen für das Haus der Nachbarschaft bereitgestellt werden, welches sich viele Bürger im Kreuzerfeld wünschen. Die Grundstücksfrage blieb jedoch freilich ungeklärt. Auch wenn das Jugendhaus Klause vorerst nicht mit einer Million Euro saniert wird, so plädierte doch eine Mehrheit im Gemeinderat dafür, im kommenden Jahr gründlich zu planen und die Sanierung des Jugendhauses oder auch einen Neubau in den kommenden Jahren anzupacken.