Rottenburg Harmonisches Gemeindefest mit Abschiedstränen

Birgit Kaiser verabschiedete sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie hat rund 16 Jahre das Amt bekleidet. In ihrer kurzen Rede fasste sie zusammen: "Wenn ich hier alle als Akteure in einem Spiel, das sich Kirchengemeinde nennt sehe, so hatten wir zusammen ein Spiel voller Dynamik: fortschreitend, offen und fair, modern, bunt, oft atemberaubend, schnell; mit kurzen Pässen, raschen Toren, ohne Fouls, rücksichtsvoll, achtsam, kreativ und visionär. Das Ergebnis: die evangelische Kirchengemeinde Rottenburg ist heute ansprechend, einladend, modern, offen, diakonisch und unkonventionell."

Sie denkt heute noch mit Grausen an das anfängliche Chaos, das Gemeindezentrum so zu planen und einzurichten wie es heute ist. Wie gut es heute funktioniert sieht man an den jungen Mentoren, der Vielfalt der Angebote, den ehrenamtlichen Mitarbeitern und der unkonventionellen Art miteinander umzugehen.

Inga Ehrmann, Mutter von zwei Kindern, übernimmt nun die Aufgaben. Die freundschaftliche Beziehung zwischen ihr und Birgit Kaiser hilft ihr, die komplexen Aufgaben reibungslos zu übernehmen. Sie ist gelernte Bankkauffrau, durch ihr offenes Wesen und die schnelle Auffassungsgabe dürfte es keine Probleme geben. Ihr Ziel ist es, das bisher erfolgreiche Management der Kirchengemeinde weiter zu steigern – vor allem legt sie Wert darauf, dass die Jugend noch besser eingebunden wird.