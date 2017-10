Rottenburg Großes Lob für Aufarbeitung der Geschichte

Tübingen-Bühl (kra). Die Narrenzunft Haigerloch-Stetten fehlte entschuldigt. Grußworte sprach anschließend Ringpräsident Thomas Fischer aus Salzstetten, der Gutes zu vermelden hatte. So würden die Beiträge für die Haftpflicht der Zünfte 2018 um fünf Prozent sinken und das Girokonto der Narrenvereinigung werde künftig gebührenfrei geführt. Fischer sprach sich zudem für einen digitalen Ringkalender aus, auf den jede Zunft Zugriff habe und der frei zugänglich sei. Den bislang vakanten Posten des Chronisten, der nach den Richtlinien des immateriellen Kulturerbes aber zur Pflicht wird, werde künftig Ringvize Klaus Ranft (Ergenzingen) übernehmen. Außerdem soll es einen Erfahrungsaustausch der Ringkassiere geben. Zudem sei ein Referat geplant, für das ein ehemaliger Finanzbeamter gewonnen werden konnte. Letztlich verwies Fischer noch auf den neuen "Ringpin", der an die Zünfte verkauft werden soll, die damit ihre Hästräger damit ausstatten können.

Schnell abgehakt war dann das Thema "Immaterielles Kulturerbe". Nachdem die deutsche Unesco–Kommission die schwäbisch-alemannische Fastnacht auf die Liste des immateriellen nationalen Kulturerbes gesetzt hat, hatten sich 25 der 26 Ringzünfte dazu durchgerungen, dessen Codex zu erfüllen und Teil dieses Kulturerbes zu sein. Nach eingehender Überprüfung von Präsidium und Brauchtumskommission bekamen es die Zunftmeister am Samstagnachmittag schriftlich, dass ihre Zunft berechtigt ist, künftig das Logo "Wissen.Können.Weitergeben" zu führen. Auf die strikte Handhabung des Logos und was bei dessen Verwendung zu beachten ist, wies Ringpräsident Thomas Fischer ausführlich hin. Ein dickes Lob gab es für die Zünfte von Brauchtumsmeister Jakob Holocher (Eutingen), der den Führungsgremien ein dickes Lob für die tadellose Aufarbeitung ihrer Geschichte das immaterielle Kulturerbe betreffend, aussprach. Anschließend stand das Ringtreffen 2018 (26. bis 28. Januar) auf der Tagesordnung, welches zum einen dem 66. jährigen Geburtstag der Narrenzunft Mühringen Rechnung trägt, zum andern dem 50-jährigen Jubiläum des närrischen Freundschaftsringes Neckar-Gäu, für den dieses Narrentreffen zum Auftakt weiterer Festivitäten wird. Mühringens Zunftmeister Florian Ranft informierte das Gremium über die Veranstaltung selbst, über die verkehrsrechtlichen Belange und die Programmabläufe.

So wird es am Freitag, 26. Januar, im Festzelt bei der ehemaligen Firma Dehner eine Narrennacht ohne vorhergehenden Nachtumzug geben. Am Samstag, 27. Januar, findet um 13.30 Uhr ein Kinderumzug der Ringzünfte statt und ab 19.30 Uhr steht der Brauchtumsabend im Festzelt auf der Tagesordnung. Am Sonntag, 28. Januar, wird das närrische Treiben um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St.Gallus eingeläutet, um 10.30 beginnt der Zunftmeisterempfang in der Schulturnhalle und um 13.30 Uhr kommt es zum traditionellen Fasnetsumzug. Aus Sicherheits – und verkehrstechnischen Gründen findet dieser ohne die sonst üblichen Hexenwagen statt. Letztlich wurde auch noch die Reihenfolge der Zünfte beim Umzug ausgelost.