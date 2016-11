Rottenburg Große Gefahr: Habsucht der oberen Klassen

A ber wer war Kilian von Steiner? Er war ein geachteter jüdischer Jurist und Bankier, Mitbegründer der nationalliberalen Deutschen Partei und gründete 1869 mit Ferdinand von Steinbeis die Württembergische Vereinsbank, um das Monopol des Bankhauses Rothschild zu brechen.

Nun konnte sich der König zu gemäßigteren Konditionen Geld im eigenen Land leihen. Außerdem gründete er in Mannheim ein Jahr später die Rheinische Creditbank und mit seinem Freund Georg von Siemens die Deutsche Bank sowie einige weitere Banken.

Als Bankier und Berater war er für viele Firmen tätig wie BASF, WMF, für Daimler, die Mauser-Werke in Oberndorf oder Münchner Löwenbräu. Die "Zacke" (Zahnradbahn) von Stuttgart-Marienplatz nach Degerloch ist ihm zu verdanken und die anatolische Eisenbahn in der Türkei hat er finanziert und gebaut.

Da er ein Freund der Literatur und Kunst war, unterstützte er den Union-Verlag Stuttgart, den Cotta-Verlag und als Vorsitzender des Schwäbischen Schillervereins gewann er den späteren König von Württemberg, Wilhelm II., für die Idee eines schwäbischen Dichtermuseums. Das Schiller-Nationalmuseum in Marbach bedachte er mit Stiftungen.

Vielleicht kannte er Niedernau schon aus seiner Studentenzeit in Tübingen. Im Jahre 1871 kaufte er, frisch verheiratet mit seiner Jugendfreundin Chlothilde, die am Waldrand gelegene Villa "Waldhaus" als Sommerresidenz. Zu jener Zeit war Niedernau ein in Württemberg bekanntes Kurbad, das durch die 1864 eingeweihte Eisenbahn auch von Steiners Wohnort Stuttgart leicht zu erreichen war. In dem zur eindrucksvollen Villa gehörenden Waldgrundstück lassen sich auch heute noch Spuren einer kleinen, aber wohl strukturierten Parkanlage mit Plätzen zum Ausruhen und Verweilen entdecken.

In dem 1880 von Steiner errichteten Speisesaal mit Türmchen hatte die Schule über Jahre zwei Räume als Klassenzimmer angemietet. In dem durch Täfelung und Malereien an den Deckenbalken geschmückte Speisesaal hatten die Kinder im neugotischen Kamin ihre Leseecke.

Kilian von Steiner trat als Wohltäter auf. Auch in Niedernau unterstützte er arme Bürger, stiftete bei der Renovierung der St. Konradskirche ein Chorgitter und spendete 2000 Mark zum Bau des katholischen Pfarrhauses. Dabei war ihm immer wichtig, dass seine Spenden nicht öffentlich gemacht wurden. "In Anerkennung für die vielen Wohltaten" wurde er deshalb am 28. Juli 1891 vom damaligen Niedernauer Gemeinderat zum Ehrenbürger erklärt.

Kilian von Steiner steht für Werte, die die Schule ihren Schülern vermittelt. Das sind Toleranz gegenüber Andersgläubigen, Bildung als Schlüssel zur Integration, Interesse an, die Förderung von Literatur und Kunst und eine sozialethische Grundhaltung.

Die Grabrede für Kilian von Steiner, der am 25. September 1903 verstarb, hielt der Nationalökonom Gustav von Schmoller. Er sagte: "Ihn charakterisierte ein seltenes und strenges Pflichtgefühl. Der bloße Gelderwerb, der habsüchtige Egoismus der Geldmacher erschien ihm stets verächtlich. Er fürchtete, dass unsere Zeit an dem Laster der Habsucht der oberen Klassen scheitern könne." Bad Niedernau kann stolz auf seinen (einzigen) Ehrenbürger sein.