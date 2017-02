Rottenburg Gottschalk: Bankenbranche in tief greifendem Wandel

Vorstandssprecher Helmut Gottschalk betonte, dass ein weiteres Jahr der Herausforderungen hinter der Bank liege. Es konnte sogar trotz der extremen Niedrigzinsphase ein "ordentliches Ergebnis" erwirtschaftet werden. Gottschalk berichtete, dass die Bank 0,4 Prozent Strafzins zahlen muss, wenn sie über Nacht Geld bei der Bundesbank parkt. Positiv wertet Gottschalk die Modernisierung der Geschäftsstelle am Rottenburger Eugen-Bolz-Platz. Hier konnte die Volksbank 1100 Quadratmeter zusätzlicher Fläche erwerben und baute, wo einst die Schlecker-Filiale war, ein Foyer unter einer 200 Quadratmeter großen Glaskuppel. Drumherum sind 24 Beratungszimmer eingerichtet. Hierfür wurden für das gesamte Bauprojekt vier Millionen Euro investiert. Zehn Beratungszimmer wurden zusätzlich eingerichtet.

Gottschalk betonte, dass die Bankenbranche in einem tief greifenden Wandel begriffen sei. Somit müsse auf neue Kundenbedürfnisse eingegangen werden. Daher biete die Bank täglich längere Beratungszeiten an. Dem Wunsch der Kunden nach Digitalisierung der Bankgeschäfte müsse die Volksbank nachgehen. Gottschalk sagte, dass immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte von zu Hause am PC oder unterwegs mit dem Smartphone abwickeln würden. So kann mittlerweile Geld am Automaten mit dem Smartphone abgehoben werden.

Von den 446 Mitarbeitern der Volksbank und ihrer Tochtergesellschaften arbeiten 43 Prozent in Teilzeit. Vize-Vorstandssprecher Jörg Stahl stellte die Zahlen der guten Geschäftsentwicklung im Jahr 2016 vor. Die Bilanzsumme fiel von 2,184 Milliarden Euro auf 2,162 Milliarden Euro. Die Hauptertragsquelle der Bank, der Zinsüberschuss war aufgrund der extrem niedrigen Zinsen weiter rückläufig. Aufgrund der guten Ergebnisse im Dienstleistungsgeschäft, etwa dem Anstieg der betreuten Kundengelder, und der sehr entspannten Risikolage konnte die Volksbank im vergangenen Geschäftsjahr wieder ein ordentliches Betriebsergebnis erreichen. Drei Millionen Euro werden der Rücklage zugeführt, und die Vorsorgereserven werden mit neun Millionen Euro gestärkt. Ende Dezember zählte die Bank 55 602 Mitglieder, die Geschäftsanteile in Höhe von 35 Millionen Euro hielten. 1390 neue Mitglieder konnten geworben werden. Auf alle Mitglieder wartet nun eine Dividende von drei Prozent, die auf die Geschäftsanteile ausbezahlt wird.