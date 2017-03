Rottenburg "Gold" geht nach Ergenzingen

Für ihre Mitarbeit wurde ihr bereits 2010 auf lokaler Ebene die Ehrenadel in Gold des Ortsclubs Ergenzingen verliehen. Auch seitens des ADAC Württemberg gab es bereits vielfältige Auszeichnungen: 2005 die Ehrennadel in Bronze und 2012 jene in Silber. Außerdem wurde ihr im Jahr 2010 die Ewald- Kroth-Medaille in Silber verliehen. Damit werden seitens des ADAC bundesweit Ehrenamtliche auszeichnet, die für eine gute Organisation von Veranstaltungen stehen.