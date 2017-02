Rottenburg Gespräch mit OB soll internen Frieden wieder herstellen

Neher: "Mir wurde berichtet, dass die Einsätze immer ordnungsgemäß und in guter Zusammenarbeit zwischen Führung und Mannschaft durchgeführt wurden. Wenn Wahlen der Führungsmannschaft anstehen, ist es jedem unbenommen, für die entsprechenden Ämter zu kandidieren oder auf erneute Kandidaturen zu verzichten. Seitens der Stadt oder des Ortsvorstehers gibt es hierzu keine Aufforderungen, das zu tun oder zu unterlassen. Ich darf Sie bitten, dass nach der demokratischen Wahl das Ergebnis akzeptiert und für die gemeinsame Sache gearbeitet wird. Leider wurde dies nach der letzten Wahl nicht von allen so verinnerlicht. Ich bitte darum, dass dies in Zukunft wieder besser gelingen wird."

Dem neuen Kommandant-Kandidaten Tobias Baur wurde offenbar vorgeworfen, dass er erst den lukrativen Posten des Klärwerksleiters in Ergenzingen bekommen habe, mit einer höheren Gehaltsstufe als der Vorgänger. Damit wird er auf diesem Posten Nachfolger seines Vaters Adelbert.

Dazu schreibt Neher: "Die Stelle des Leiters der Kläranlage ist in ihrer Wertigkeit in die Gehaltsstufe EG 7 eingesuft worden, nachdem vor der Ausschreibung eine Neubewertung der Stelle stattgefunden hat. Aus den zehn eingegangenen Bewerbungen haben der Amtsleiter des Tiefbauamts und der Amtsleiter der Kämmerei Rottenburg im Einvernehmen den am besten geeigneten Bewerber ausgewählt. Hierbei spielte sein ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr keine Rolle.

Wir als Stadtverwaltung sind aber froh, dass Mitarbeiter unseres Hauses bei der Feuerwehr aktiven Dienst leisten. Deshalb kann oder darf einem Bewerber kein Nachteil daraus erwachsen, dass er Verantwortung bei der Feuerwehr übernehmen will."

Tobias Baur folgt als Leiter des Klärwerks seinem Vater Adelbert nach. Neher dazu: "Auch kann es für einen Bewerber nicht nachteilig sein, dass sein Vater bereits bei einem städtischen Betrieb beschäftigt war und er somit die Nachfolge seines Vaters auch im Beruflichen antritt."

Um wieder internen Frieden bei der Feuerwehr zu schaffen, will sich Rottenburgs OB Stefan Neher heute gemeinsam mit Ergenzingens Ortsvorsteher Reinhold Baur im Feuerwehrhaus mit den Kameraden treffen.