Rottenburg Gemeinsames Gebet als Zeichen für religiöse Toleranz

Die Geflüchteten aus jüngster Zeit, die in Ergenzingen leben, mahnen ebenso zum Gebet um den Frieden. Denn Beten sei auch eine wesentliche Form des Handelns. Davon sind die Partner des Friedensgebets, Kultur- und Integrationsausschuss, katholische Kirchengemeinde Heilig Geist, evangelische Christuskirchengemeinde und die muslimische Gemeinde des Vereins Saphir, überzeugt.

"Miteinander leben, miteinander hoffen, miteinander Zukunft gestalten, miteinander um den Frieden beten" – steht deshalb über dem interreligiösen Friedensgebet. "Der Schritt, sich zu einem Friedensgebet zu entschließen und einen Schritt aufeinander zuzugehen, ist genauso bedeutsam wie das Friedensgebet selbst", meint Caner Yusuf Keskingöz vom Verein Saphir. Zunächst habe er noch keine konkrete Vorstellung davon gehabt, wie man das am Besten für alle Beteiligten gestalten könne, doch die Zusammenarbeit mit den christlichen Vertretern habe ihm gezeigt, dass das gemeinsame Anliegen – der Frieden – alle Hindernisse überwindet.

"Für den Frieden zu beten ist eben keine emotionale Verwässerung der großen Probleme unserer Gesellschaft, sondern kann eine tiefere Öffnung und Verständigung für Friedensprozesse bewirken", davon ist Klaus Rennemann, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde, überzeugt. Und er meint weiter: "Das Friedensgebet kann nicht die konkreten Friedensbemühungen in Dialog, Verhandlungen und Einsatz für menschenwürdige Bedingungen in unserem Ort und Land ersetzen, aber es kann deren Chancen entscheidend verbessern. Dort, wo Herz und Verstand, tiefe Hoffnung und mutige Schritte zusammenkommen, kann unser Zusammenleben in Frieden gelingen. Gottes Geist des Friedens ist beim Gebet zu spüren, und hoffentlich im Dialog und in den Verhandlungen und Beziehungen lebhaft anwesend." Und Caner Yusuf Keskingöz fügt hinzu: "Von Gott erwarte ich, dass er uns in diesen schwierigen Umständen, Wege für ein friedliches Miteinander zeigt. Dass wir von heute auf morgen Zeuge eines Weltfriedens werden, ist eher unwahrscheinlich. Aber darum geht es nicht; beim Friedensgebet geht es darum, zusammenzukommen und sich die Friedensbotschaft der Religionen in Erinnerung zu rufen."

Das betont auch Serpil Yildiz, Ortschaftsrätin in Ergenzingen und Mitglied des Kultur- und Integrationsausschusses. Die jüngsten Ereignisse in Berlin, in der Türkei und in vielen anderen Ländern machen ihr sehr zu schaffen, erzählt sie: "Ich kann es nicht verstehen. Weshalb geschieht das alles? Ich wünsche mir nichts sehnlicher als Frieden für diese Welt. Da spielt es keine Rolle, ob ich zu Allah oder zu Gott bete."

Claudia Hofrichter, Mitglied des Kultur- und Integrationsausschusses, die mit den Vertretern der Religionen das Friedensgebet vorbereitet hat, betont: "Der gegenseitige Respekt und das Anliegen, die Sehnsucht nach Frieden, ermöglichen bei allen Unterschieden der Religionen, sich zu treffen, um miteinander zu beten." Konkret werden Texte aus der Bibel und aus dem Koran vorgetragen und ausgelegt. Gebete aus Christentum und Islam werden von den Angehörigen der jeweiligen Religion gesprochen.