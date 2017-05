Rottenburg Geistliche mit weltlichen Berufen

Derzeit sind in der württembergischen Diözese 291 Diakone in der Seelsorge tätig. Deutschlandweit sind rund 2400 Diakone aktiv, davon 1500 im Zivilberuf und 900 im Hauptberuf.

Unter den neuen Diakonen ist auch der 47-jährige in Horb geborene Bertram Löffler. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt in Rottenburg. Nach seiner Ausbildung zum Krankenpfleger und Rettungsassistenten war er zehn Jahre im Rettungsdienst in Tübingen im Einsatz. Seit 2002 arbeitet er bei der Daimler AG im Werksärztlichen Dienst. In seiner Heimatgemeinde St. Moriz in Rottenburg war er in der Ministrantenarbeit aktiv, später in der Taufkatechese, als Kantor, Schola- und Chorsänger. Nach der Weihe wird er in der Seelsorgeeinheit Rottenburg als Diakon im Zivilberuf tätig sein, mit dem Schwerpunkt Kranken- und Seniorenpastoral.

Außer ihm werden geweiht: Stefan Heymann (50, stammt aus Tübingen und lebt auch dort), Markus Hutter (50, geboren in Laupheim, lebt in Illerrieden), Alexander Kaiser (37, geboren in Freiburg, lebt in Stuttgart), Oliver Mayer (44, geboren in Ulm-Söflingen, lebt in Pflummern), Michael Raditsch (46, geboren in Welzheim, lebt in Bad Mergentheim-Löffelstelzen).