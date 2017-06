Rottenburg Gegen Polizeiauto gekracht

Rottenburg. Ziemlich tief ins Glas geschaut hatte laut Polizei ein 52-jähriger Rottenburger bei einem Parkrempler am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Königstraße. Der Rottenburger wollte mit seinem Auto aus einer Parklücke ausparken und krachte dabei ausgerechnet gegen einen vor dem Polizeirevier geparkten Streifenwagen. Aufmerksame Passanten informierten die Polizei, die sofort nach ihrem Auto schauten. Der Schaden war mit geschätzten 1.500 Euro überschaubar, allerdings stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Eine Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von weit über drei Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.