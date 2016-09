Rottenburg "Gefühlsbilder" erzählen Geschichte

Rottenburg-Ergenzingen. Ortschaftsrätin Stephanie Dambacher, die im Hintergrund die Fäden gezogen hatte, durfte neben Ortsvorsteher Reinhold Baur viele Freunde und Bekannte der Künstlerin Ingrid Böhl willkommen heißen. Aber auch ein besonderes Musikensemble. Dies begeisterte mit afrikanischen Liedern das Publikum.

Ortsvorsteher Reinhold Baur verwies auf die Vielfalt in Kunst und Musik im Bürger- und Vereinshaus und meinte zu dem von Ingrid Böhl hergestellten Schmuck: "Schmuck und Kultur gehören schon seit Urzeiten zur Menscheit." Schmuck allerdings würden eher die Damen als die Herren bevorzugen. Dann kam die Künstlerin zu Wort. Sichtlich gerührt dankte sie dafür, dass sie im "Bahnhof" ausstellen dürfe. Ihr Dank galt aber auch denjenigen, die sie unterstützt haben. Zum Schluss verteilte Böhl das in diesem Raum bislang wohl schönste, je gesprochene Kompliment, in dem sie sagte: "Eigentlich möchte ich jetzt ein Bild malen, mit ganz vielen Herzen drauf."

Seit 20 Jahren ist Ingrid Böhl als Künstlerin aktiv. In dieser Zeit hat sie sich selbst in den verschiedensten Bereichen ausprobiert. Vor allem aber hat sie immer der Schmuck fasziniert. So präsentierte sie diesen in den verschiedensten Formen und Farben, aus Halbedelsteinen, Korallen, Süßwasserzuchtperlen, Glas, Silber und weiteren Materialien.